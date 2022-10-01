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Общество1 октября 2022 12:06

Педагог из Новороссийска оказалась в финале телепроекта о лучших учителях России

Елена Князева преподает математику
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Елена Князева вышла в финал всероссийского телепроекта «КласснаяТема!». Она представляет Краснодарский край в конкурсе, где учителя соревнуются за право провести свой урок на всю страну в эфире федерального канала.

- Елена Викторовна преподает математику более 25 лет, последние два года – в школе № 27 села Мысхако под Новороссийском. В Краснодарский край педагог переехала из Челябинска по программе «Земский учитель», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Одна из задач конкурса подать материал под интересным углом. Князева рассказала жюри о теореме Пифагора. Как она помогает защищаться от молний, заниматься лоскутным шитьём и создавать дизайн клумб.