В Майкопе легковушка сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

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30 сентября около 11 часов утра Lada сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Майкопе. Полицейские проводят проверку.

- 39-летний местный житель на отечественной легковушке на пересечении улиц Ветеранов и Шовгенова в Майкопе сбил 12-летнюю девочку. Выяснилось, что в это время подросток переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Пострадавшую доставили в травмпункт. Полицейские просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге, особенно вблизи пешеходных переходов.