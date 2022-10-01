Бальнеологический курорт Сочи отмечает свой 120-летний день рождения

Специалисты обсуждали актуальные вопросы и технологии восстановительного лечения. Фото: администрация Сочи

Бальнеологический курорт «Мацеста» в Сочи 1 октября отмечает свой юбилей. С момента его основания прошло уже 120 лет. В честь праздника были награждены почетные работники курорта.

- Широкий спектр методик лечения, профессионализм и опыт медицинского персонала позволили сделать «Мацесту» точкой притяжения как сочинцев, так и туристов со всей России, – заявила заммэра Сочи Инна Петухова.

В рамках празднования юбилея курорта были приглашены врачи разных специальностей. Специалисты обсуждали актуальные вопросы и технологии восстановительного лечения.