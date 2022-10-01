В Сириусе ограничат движение 15 октября из-за велогонки

В Сириусе 15 октября состоится любительская велогонка. Фото: администрация Сочи

В Сириусе 15 октября состоится любительская велогонка. В связи с этим будут перекрыты дороги.

Схема ограничения движения. Фото: администрация Сочи

-На время проведения соревнований временно ограничат движение транспортных средств в период с 06:00 часов до 16:00 часов, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, нельзя будет проехать по улице Губернской и до Триумфальной. Также от улицы Триумфальной перекроют дорогу до трассы А-147 и до федеральной дороги А-149. Движение будет ограничено и по скоростному направлению до разворота на 41 км и в обратном направлении.