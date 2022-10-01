Фестиваль бейсджампинга в Сочи отменили из-за отказа большинства участников

В Сочи каждый год проходит фестиваль бейсджампинга. Фото: https://skypark.ru

В Сочи каждый год проходит фестиваль бейсджампинга. Однако в этот раз мероприятие отменили. Фестиваль должен был проходить с 7 по 9 октября. Но 30 сентября организаторы сообщили, что многие участники отказались приезжать на курорт.

- Мы с надеждой смотрим в будущее и верим, что в 2023 году десятки ярких парашютных куполов раскроются в небе над Ахштырским ущельем, - написали в пресс-службе Скайпарка.

Организаторы также отметили, что мероприятие пришлось отменить по независящим от них причинам.