Кондратьев наградил победителей финала Кубка губернатора Кубани по боевому самбо

Фото: admkrai.krasnodar.ru
1 октября в краснодарском «Баскет-холле» прошли финальные бои по самбо на Кубок губернатора Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены региона и России в возрасте от 18 лет, в том числе чемпион мира и Европы Федор Дурыманов.
- Турнир прошел среди 28 спортсменов в семи весовых категориях. Сначала состоялись предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях, после провели финальные поединки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По результатам соревнований представители Краснодарского края завоевали 16 медалей разного достоинства в различных весовых категориях. Победителей Кубка нагладил глава региона Вениамин Кондратьев.
Кубанская школа самбо - одна из сильнейших в стране. В спортивных школах и секциях занимаются свыше семи тысяч ребят.