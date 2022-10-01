Модельную библиотеку открыли в Тихорецке по нацпроекту

В Краснодарском крае открыли модельную библиотеку. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае открыли модельную библиотеку. Ее создали на базе центральной библиотеки в Тихорецке. Новое место для выбора и чтения книг создали по нацпроекту.

- Это образцовые библиотеки, которые смогут привлечь читателей. И эти новые формы, уверена, оставят ребенка в книге, а не в гаджете, – отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в модельной библиотеке выполнили новый ремонт, была закуплена новая мебель и оборудование. Также полностью обновили книжный фонд.