«Кубань» обыграла «Краснодар-2» со счетом 4:0

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу ПФК «Кубань». Фото: t.me/pfckuban_official

На стадионе «Кубань» в Краснодаре состоялся матч 12-го тура малого южного футбольного дерби. В состязании столкнулись команды «Кубань» и «Краснодар-2». Матч начался 1 октября в 18:00 часов с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе № 88.

Счет открыл форвард «Кубани» Андреа Чуканов. На 10 минуте он закинул мяч в ворота противника. Потом на 51 минуте счет 2:0 сделал защитник «желто-зеленых» Сослан Таказов. Он забил гол головой. В конце матча на 90 минуте полузащитник Нури Абдоков довел счет до разгромного. А затем реализовал пенальти.

В итоге встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу ПФК «Кубань». Во время следующего матча «желто-зеленые» встретятся 5 октября с «Текстильщиком» из Иваново.