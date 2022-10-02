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Коммунальщики промоют 24 км сетей водоснабжения в Краснодаре. Работы продлятся три дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Отмечается, что специалисты промоют сети в Прикубанском, Центральном и Западном округах Краснодара и частном секторе Славянского микрорайона. Начнутся работы уже в понедельник, 3 октября, в 8 часов утра. А завершатся спустя два дня – 5-го числа в полдень.
- Гидравлическая промывка - проверенное и эффективное средство для очистки и профилактики возникновения загрязнений внутри сетей – сказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.
Благодаря промывке питьевая вода будет отвечать нормам СанПиН.