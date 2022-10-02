Во Всероссийском дне ходьбы поучаствовали более 300 жителей Сочи

Жители и гости Сочи преодолели символичную отметку в 2022 метра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Сочи присоединились к Всероссийскому дню ходьбы. Более 300 человек поучаствовали в спортивном мероприятии, преодолев 2022 метра.

- Ходьба доступна людям всех возрастов и любого уровня подготовки. И в Сочи мы по поручению главы города развиваем инфраструктуру для поклонников здорового образа жизни - регулярно физкультурой в олимпийском Сочи занимаются порядка 300 тысяч жителей, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи. - Во всех внутригородских районах проложены «тропы здоровья».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», традиционный день ходьбы проводят во всех регионах России. Мероприятие проходит с 2015 года.