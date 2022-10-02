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Общество2 октября 2022 7:11

В Сочи в честь Дня пожилых людей провели 90 мероприятий

В городе состоялись бесплатные выставки и праздничный концерт
Валерия ГОДОВНИКОВА
На базе домов культуры, кинотеатров и парков провели 90 мероприятий

На базе домов культуры, кинотеатров и парков провели 90 мероприятий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сочи 1 октября отметили День пожилых людей. На базе домов культуры, кинотеатров и парков провели 90 мероприятий.

- Выражаем благодарность пожилым сочинцам, ветеранам войны и труда, волонтерам серебряного возраста за вклад в развитие нашего города, за многолетний труд, за опыт и за мудрость, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для пожилых людей организовали бесплатные выставки и посещение активностей. Местных жителей также порадовали праздничным концертом и танцевальной программой.

Кроме того, накануне, 30 сентября, около цирка провели «Осенний вальс». Для сочинцев «серебряного» возраста выступили творческие и вокальные коллективы.