В результате пожара никто не пострадал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хозпостройка горела ночью в Сочи. Она вспыхнула в Красной Поляне.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в субботу, 1 октября, в 22:49. Спустя девять минут на место уже прибыли первые расчеты.

- В 23:05 пожарные ликвидировали открытое горение, в 23:10 – последствия возгорания, – рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отметим, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. По сообщению очевидцев, на территории частного дома вспыхнула хозяйственная постройка.

В результате пожара никто не пострадал. Боролись с огнем 8 человек личного состава и 2 единицы техники.