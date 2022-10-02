Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2022 8:14

В Краснодаре 21-летнюю приезжую осудят за сбыт наркотиков

Девушка собиралась распространять запрещенные вещества через тайниковые закладки
Валерия ГОДОВНИКОВА
Завершено расследование уголовного дела

Завершено расследование уголовного дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре за попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков перед судом предстанет 21-летняя жительница Кузбасса. Завершено расследование уголовного дела.

- По данным следствия, обвиняемая приобрела в сети Интернет оптовую партию синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта на территории Краснодара, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Установлено, что приезжая осуществила две тайниковые закладки с запрещенным веществом на улицах Алычовой и Ореховой.

Девушку задержали с 17 свертками запрещенного вещества. Экспертиза подтвердила, что содержимым является производное N-метилэфедрона.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на время следствия обвиняемая находилась под стражей.