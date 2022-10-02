В Краснодаре 21-летнюю приезжую осудят за сбыт наркотиков

Завершено расследование уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре за попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков перед судом предстанет 21-летняя жительница Кузбасса. Завершено расследование уголовного дела.

- По данным следствия, обвиняемая приобрела в сети Интернет оптовую партию синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта на территории Краснодара, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Установлено, что приезжая осуществила две тайниковые закладки с запрещенным веществом на улицах Алычовой и Ореховой.

Девушку задержали с 17 свертками запрещенного вещества. Экспертиза подтвердила, что содержимым является производное N-метилэфедрона.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на время следствия обвиняемая находилась под стражей.