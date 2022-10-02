Самым зараженным оказался Краснодар, здесь коронавирусом заболели 170 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 2 октября, на Кубани за сутки выявили 578 случаев COVID-19. Среди заболевших - 342 женщины и 236 мужчин.

Самым зараженным оказался Краснодар, здесь заболели 170 человек, в Тимашевском районе выявили 39 инфицированных, в Новороссийске – 37. В Сочи 30 новых зараженных, в Динском – 26, в Горячем Ключе – 19, в Армавире – 17,

- в Славянском, Кавказском и Апшеронском в больницы с коронавирусом попали по 15 человек, в Староминском – 14, в Выселковском – 13. По 12 заболевших в Тбилисском и Успенском районах, - сообщили в краевом оперштабе. - В Новокубанском – 11, в Геленджике, Гулькевичском и Крымском районах – по 10 новых пациентов.

В остальных районах наименьшее число заболевших. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится семь человек.