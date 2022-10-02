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МЧС России опубликовало видео обезвреживания боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Черном море в Новороссийске. Водолазы из Севастополя и Краснодарского края уничтожили снаряды на пляже «Кристалл».

- Найденные боеприпасы транспортировались подводным способом более двух часов к безопасному месту их уничтожения – отметил в телеграме глава города-героя Андрей Кравченко.

По данным МЧС России, водолазы обнаружили 122 боеприпаса. Они дрейфовали в районе городского пляжа.

- Это 7 ручных гранат, 75 миномётных мин, 25 артснарядов, 4 авиабомбы, 11 зажигательных авиабомб, – отметили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что перед уничтожением водолазы подняли снаряды на поверхность. А обезвредили боеприпасы уже в открытом море. Участие в операции принимали 4 плавательных средства, 12 единиц техники и 70 человек личного состава.