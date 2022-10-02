Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань стала лидером в ЮФО по количеству участников программы «Пушкинская карта». Проект пополнили уже 229 учреждений Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что участниками проекта стали 63 Дома культуры, 52 музея, 49 кинотеатров, 31 площадка для концертов, 25 театральных и 9 образовательных учреждений. Суммарно они реализовали свыше 350 000 билетов.

Добавим, что Кубань стала седьмой по количеству участников – учреждений в стране и первой – в ЮФО.