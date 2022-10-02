Завершено расследование уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приезжего из Египта осудят в Новороссийске за распространение наркотиков. Завершено расследование уголовного дела.

- По данным следствия, обвиняемый приобрел бесконтактным способом оптовую партию мефедрона, расфасованную на дозы. Для дальнейшего сбыта наркотического средства мужчина размещал в даркнете координаты осуществленных им тайниковых закладок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции задержали 28-летнего приезжего на одной из улиц города. На момент задержания у него изъяли восемь свертков с мефедроном.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», всего обнаружили около 60 граммов запрещенного вещества, расфасованного в 54 свертка. На период предварительного следствия мужчина находился под стражей.