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Забег «Кросс наций» прошел в Краснодар. Он был посвящен Всероссийскому дню бега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что дистанция забега проходила от Главной городской площади до здания ЗСК и обратно. На старт вышла тысяча любителей бега со всей Кубани.

- Сегодня спортивную подготовку на дистанциях показали все желающие, начиная от школьников и заканчивая профессиональными спортсменами, свою небольшую дистанцию бежали и наши самые юные горожане, – отметил директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Отметим, что принять участие в акции мог любой желающий. Организаторы специально отказались от возрастных ограничений. Вместе со школьниками бежали тренеры краевых спортшкол и персонал государственных учреждений.

Общий старт состоялся в 9 часов утра в воскресенье, 2 октября. Его участники бежали на выбор две дистанции: 5 или 10 км. Спустя два часа на старт вышли подростки – от 11 до 17 лет – и дети – от 7 до 10 лет. Они пробежали 2 и 1 км соответственно.