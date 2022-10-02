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Общество2 октября 2022 12:14

В Сочи ожидается шторм и ураган со 2 на 3 октября

Город настигнет непогода
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Сочи на смену теплой погоде придут дожди и ураган

В Сочи на смену теплой погоде придут дожди и ураган

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи на смену теплой погоде придут дожди и ураган. В городе со 2 на 3 октября ожидается ураган и штормовое предупреждение до четырех баллов.

- Местами ожидаются сильные грозовые дожди, с усилением юго-восточного ветра, утром с переходом на северо-западный с порывами 15-20 м/с, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Так как в начале недели на курорте будет похолодание.