В Сочи ожидается шторм и ураган со 2 на 3 октября

В Сочи на смену теплой погоде придут дожди и ураган
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В Сочи на смену теплой погоде придут дожди и ураган. В городе со 2 на 3 октября ожидается ураган и штормовое предупреждение до четырех баллов.
- Местами ожидаются сильные грозовые дожди, с усилением юго-восточного ветра, утром с переходом на северо-западный с порывами 15-20 м/с, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Так как в начале недели на курорте будет похолодание.