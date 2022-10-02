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Общество2 октября 2022 13:51

В Майкопе запустили брендированный троллейбус к 100-летию Адыгеи

Общественный транспорт будет курсировать по городу в течение года
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе запустили троллейбус с логотипом к 100-летию государственности Адыгеи. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе запустили троллейбус с логотипом к 100-летию государственности Адыгеи. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе запустили брендированный троллейбус. Общественный транспорт будет курсировать по городу с логотипом в честь 100-летия Адыгеи.

- Обновленный троллейбус в течение года будет курсировать по городским маршрутам общественного транспорта, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Торжественный запуск брендированного электротранспорта был организован с участием муниципальных творческих коллективов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее отменили концерт и фейерверк в День республики. Праздничные мероприятия должны были состояться 5 октября.