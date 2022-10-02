На Кубани 3 октября ожидается похолодание

В Краснодарском крае в понедельник ожидается похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае в понедельник ожидается похолодание. На протяжении всего дня возможны кратковременные дожди, а ночью грозы.

Столбики термометров днем покажут +15...+17 градусов. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, ночью порывы 12-14 м/с.

На Черноморском побережье в дневное время +23...+28 градусов. Ветер южной четверти 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы могут достигать до 15-18 м/с.

- Высота волны 0,8-1,3 м, на участке Анапа-Геленджик ночью 0,7-1,2 м, днем 1,5-2,5 м, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», вечером и до конца суток 2 октября от Анапы до Магри есть риск возникновения смерчей над морем.