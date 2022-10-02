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Общество2 октября 2022 15:15

Майкопская «Дружба» проиграла «Машуку-КМВ» со счетом 0:1

Игра проходила на стадионе Майкопа
Валерия ГОДОВНИКОВА
Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу противника. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу противника. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Майкопская «Дружба» уступила пятигорской команде «Машук - КМВ» в домашнем матче. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу противника.

- Победный гол в составе гостей на 75-й минуте забил Георгий Кучиев, - рассказали в пресс-службе ФК «Дружба». - Несмотря на все усилия, сравнять счет майкопчанам не удалось.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», матч проходил в рамках 11 тура Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги сезона 2022-2023 годов. Следующая игра пройдет 8 октября. ФК «Дружба» посоревнуется с «Легион Динамо».