Погода в Адыгее 3 октября 2022: местами пройдут дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 3 октября 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 3 октября 2022.

В Майкопе 3 октября прогнозируется переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем +19 градусов. В течение дня в республиканской столице ожидается небольшой дождь. К вечеру температура опустится до +12 градусов. Ветер западный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +17 градусов. Ветер западный, юго-западный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9 градусов. Местами ожидается ливень и сильный ветер.