Кубань поддержит производителей товаров первой необходимости

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край на поддержку производителей товаров первой необходимости направил средства регионального Фонда развития промышленности. На увеличение производства предприятия могут взять до 30 млн рублей под 1% годовых. В перечень вошли 20 видов товаров.

- Сейчас предприятия региона увеличивают производство товаров первой необходимости для участников спецоперации и жителей освобожденных территорий. Кубань готова помогать таким производителям. Деньги предприятия могут получить в том числе на производство текстиля, одежды, косметико-гигиенических товаров, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Заявления и документы Фонд принимает дистанционно. Консультацию по всем вопросам можно получить по телефонам: +7 (861) 205-44-09, 8-800-500-27-28.