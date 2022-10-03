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Общество3 октября 2022 5:21

В Майкопе жители нескольких улиц остались без света

Возобновят подачу электроэнергии к 11 часам
Валерия ГОДОВНИКОВА
Отключение электричества связано с ремонтными работами

Отключение электричества связано с ремонтными работами

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители нескольких улиц остались без света. Отключение электричества связано с ремонтными работами.

- В настоящее время производятся неотложные ремонтные работы на ТП - 62, - сообщили в Майкопской ТЭЦ. - Работы продлятся ориентировочно до 11 часов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», электричество отсутствует на улице Ленина и Победы (от Курганной до Хакурате), а также на улицах Ветеранов, Некрасова, Хакурате (между Майкопской и Ленина).