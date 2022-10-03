Отключение электричества связано с ремонтными работами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители нескольких улиц остались без света. Отключение электричества связано с ремонтными работами.

- В настоящее время производятся неотложные ремонтные работы на ТП - 62, - сообщили в Майкопской ТЭЦ. - Работы продлятся ориентировочно до 11 часов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», электричество отсутствует на улице Ленина и Победы (от Курганной до Хакурате), а также на улицах Ветеранов, Некрасова, Хакурате (между Майкопской и Ленина).