Пассажирский автобус загорелся во время движения в Сочи

Автобус загорелся во время движения. Фото: соцсети

В Адлерском районе Сочи загорелся пассажирский автобус во время движения. Инцидент произошел 2 октября около 12:00 часов.

- Во время движения неожиданно в общественный транспорт повалил сильный дым, - рассказывают очевидцы.

Водитель принял решение остановиться и эвакуировать людей. Все пассажиры вышли на остановке “Знание”. Убедившись, что в салоне никого не осталось, водитель собственными силами начал тушить очаг возгорания.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пострадавших нет. В причинах происшествия уже разбираются.