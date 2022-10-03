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Общество3 октября 2022 5:25

Пассажирский автобус загорелся во время движения в Сочи

Пострадавших нет
Ангелина НАЗАРЧУК
Автобус загорелся во время движения. Фото: соцсети

Автобус загорелся во время движения. Фото: соцсети

В Адлерском районе Сочи загорелся пассажирский автобус во время движения. Инцидент произошел 2 октября около 12:00 часов.

- Во время движения неожиданно в общественный транспорт повалил сильный дым, - рассказывают очевидцы.

Водитель принял решение остановиться и эвакуировать людей. Все пассажиры вышли на остановке “Знание”. Убедившись, что в салоне никого не осталось, водитель собственными силами начал тушить очаг возгорания.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пострадавших нет. В причинах происшествия уже разбираются.