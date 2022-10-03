Пассажирский автобус загорелся во время движения в Сочи

Автобус загорелся во время движения. Фото: соцсети
В Адлерском районе Сочи загорелся пассажирский автобус во время движения. Инцидент произошел 2 октября около 12:00 часов.
- Во время движения неожиданно в общественный транспорт повалил сильный дым, - рассказывают очевидцы.
Водитель принял решение остановиться и эвакуировать людей. Все пассажиры вышли на остановке “Знание”. Убедившись, что в салоне никого не осталось, водитель собственными силами начал тушить очаг возгорания.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пострадавших нет. В причинах происшествия уже разбираются.