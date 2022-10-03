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Общество3 октября 2022 5:38

Полиция проводит проверку по факту пропажи 46-летнего Константина Легостаева в Сочи

Певец пошел купаться, но так и не вернулся
Ангелина НАЗАРЧУК
Полиция начала проверку по факту пропажи певца.

Полиция начала проверку по факту пропажи певца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция начала проверку по факту пропажи певца Константина Легостаева в Сочи. Звезда рок-группы «Deльта» после окончания съемок клипа отправился на ближайший пляж. Однако больше Константина Легостаева никто не видел.

- По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств, произошедшего, - сообщили “КП”-Кубань” в пресс-службе УВД Сочи.

Ранее сообщалось, что поисками Константина Легостаева занимаются спасатели. На пляже, где пропал артист, работают экстренные службы.