Полиция проводит проверку по факту пропажи 46-летнего Константина Легостаева в Сочи

Полиция начала проверку по факту пропажи певца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция начала проверку по факту пропажи певца Константина Легостаева в Сочи. Звезда рок-группы «Deльта» после окончания съемок клипа отправился на ближайший пляж. Однако больше Константина Легостаева никто не видел.

- По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств, произошедшего, - сообщили “КП”-Кубань” в пресс-службе УВД Сочи.

Ранее сообщалось, что поисками Константина Легостаева занимаются спасатели. На пляже, где пропал артист, работают экстренные службы.