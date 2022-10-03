В Адыгее завершился фестиваль «Черкешенка»

В Международном фестивале-конкурсе «Черкешенка» поучаствовали 10 девушек. Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

В Международном фестивале-конкурсе «Черкешенка» поучаствовали 10 девушек из Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. По итогам конкурсных номинаций победительницей стала Милана Губжокова из Красногвардейского района.

– Хочу всех поблагодарить и поздравить участниц. Особенно значимо, что фестиваль-конкурс проходит в год, когда наши братские республики – Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия отмечают 100-летие своей государственности, – отметил министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.

Для конкурса девушки представили видеоролики, в которых демонстрировали свои хобби. Жюри оценивало не только владение родным языком и знание истории. Участницы также проявили себя в адыгэ-джэгу (масштабное игрище, раньше считалось сакральным действом, объединяющим людей. В наши дни обрело популярность среди молодежи. - Прим. автора), в рукоделии и приготовлении национальных блюд.