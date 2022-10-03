В Новороссийске спасатели вытащили машину, застрявшую в грязи

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В Новороссийске в непогоду девушка на машине заехала в большую лужу грязи и самостоятельно выехать из нее не смогла. На помощь пришлось вызывать спасателей.

- Ночью спасатели вытаскивали девушку на машине, которая застряла в районе садового товарищества «Атакай». При помощи УАЗ авто отбуксировали на нормальную дорогу, - сообщил начальник МБУ ПАСС «Служба спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Кроме этого, накануне спасатели в Новороссийске помогли выбраться девушке-водителю из машины после ДТП. Гидравлическим инструментом они срезали дверь и вытащили пострадавшую из салона.