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Общество3 октября 2022 7:10

Спасатели нашли пропавших туристов с тремя детьми в горах Сочи

Медицинская помощь им не потребовалась
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: ЮРПСО

Фото: ЮРПСО

Спасатели сообщили, что нашли двух мужчин и троих детей в горах Сочи, которые два дня не выходили на связь. С ними все в порядке.

- В 10:00 спасатели вышли на связь с базой и сообщили, что туристы обнаружены, медицинская помощь никому не требуется, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, спасателям позвонила женщина и попросила найти тургруппу, которая ушла в поход в район хребта Ажек. Родные переживали, что что-то могло случиться с путешественниками, так как ночью в горах шел сильный дождь.