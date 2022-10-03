Спасатели нашли пропавших туристов с тремя детьми в горах Сочи

Фото: ЮРПСО

Спасатели сообщили, что нашли двух мужчин и троих детей в горах Сочи, которые два дня не выходили на связь. С ними все в порядке.

- В 10:00 спасатели вышли на связь с базой и сообщили, что туристы обнаружены, медицинская помощь никому не требуется, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, спасателям позвонила женщина и попросила найти тургруппу, которая ушла в поход в район хребта Ажек. Родные переживали, что что-то могло случиться с путешественниками, так как ночью в горах шел сильный дождь.