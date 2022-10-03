В Адыгее капремонт Каменномостской поликлиники завершат до 1 ноября

В республике идет модернизация первичного звена здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее заканчивают капитальный ремонт Каменомостской поликлиники. Работы завершат до 1 ноября 2022 года.

- Проведены работы по замене напольного покрытия, кровли, сантехнических коммуникаций, - рассказали в Минздраве Адыгеи. - Осуществляются ремонтные работы входной группы в здание, заполнение дверных проемов, устройство навесных потолочных плит, штукатурка и покраска стен.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике идет модернизация первичного звена здравоохранения. В рамках четырехлетней программы запланированы строительство и капремонт поликлиник и ФАПов, а также закупка нового оборудования и автотранспорта.