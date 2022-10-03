В Сочи водитель BMW сбил доставщика еды на улице Горького

Причины и подробности ДТП выясняют сотрудники госавтоинспекции. Фото: соцсети

На камеру регистратора автомобиля попало ДТП в самом центре Сочи. Водитель BMW сбил доставщика еды. Инцидент произошел 2 октября около 15:00 на улице Горького.

Курьер ехал на скутере, не нарушая правил дорожного движения. Однако рядом с остановкой «Молкомбинат» резко вылетел BMW. Водитель джипа не успел затормозить и сбил доставщика еды.

- На место аварии сразу же приехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи, - рассказывают очевидцы.

Водителю скутера потребовалась медицинская помощь. Причины и подробности ДТП выясняют сотрудники госавтоинспекции.