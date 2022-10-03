Полчище крыс за остановкой напугало жителей Краснодара

Фото: t.me/fmr_krasnodar

Жителей Фестивального микрорайона Краснодара напугало полчище крыс. Грызуны облюбовали место за остановкой. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

- Возле двух самолетов за остановкой, где обычно люди кормят голубей, расплодились крысы. На видео их немного, а когда подошли, было штук десять, - возмутились местные жители.

Ранее жители Краснодара жаловались на крыс на Западном обходе. Стаи грызунов кишели в мусорных баках в поисках еды. А автомобилисты жаловались на перекусанную проводку в машинах.