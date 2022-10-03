Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 7:25

Полчище крыс за остановкой напугало жителей Краснодара

Грызуны бегали вдоль дороги
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: t.me/fmr_krasnodar

Фото: t.me/fmr_krasnodar

Жителей Фестивального микрорайона Краснодара напугало полчище крыс. Грызуны облюбовали место за остановкой. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

- Возле двух самолетов за остановкой, где обычно люди кормят голубей, расплодились крысы. На видео их немного, а когда подошли, было штук десять, - возмутились местные жители.

Ранее жители Краснодара жаловались на крыс на Западном обходе. Стаи грызунов кишели в мусорных баках в поисках еды. А автомобилисты жаловались на перекусанную проводку в машинах.