Приставы взыскали 220 тысяч по алиментам с безответственного отца на Кубани

Работа приставов в данном направлении продолжается Фото: Артем КИЛЬКИН

220 тысяч рублей пришлось заплатить безответственному отцу из поселка Родники Белореченского района. Мужчина длительное время игнорировал решение суда об уплате алиментов на содержание 10-летнего сына.

- Житель Кубани не был официально трудоустроен, перебивался случайными заработками. Сумма долга выросла до 220 рублей. Мужчину привлекли к административной ответственности, кроме этого, он отработал 40 часов обязательных работ. Но долг оставался непогашенным. А когда встал вопрос о возбуждении дела, закрыл сумму, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Бывшая супруга должника обратилась к приставам, чтобы мужчину не привлекали к ответственности. Супруг передал ей всю сумму и получил расписку.