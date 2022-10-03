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Общество3 октября 2022 8:09

В Адыгее собрали гуманитарную помощь военнослужащим

В республике поддерживают участников СВО
Валерия ГОДОВНИКОВА
В республике для военнослужащих собрали гуманитарную помощь

В республике для военнослужащих собрали гуманитарную помощь

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее оказывают поддержку участникам специальной военной операции на Украине. В республике для военнослужащих собрали гуманитарную помощь.

- Ветераны оказали помощь в приобретении двух сигнальных громкоговорящих устройств для военнослужащих войсковой части № 72153 Майкопа, - рассказали во Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее мобилизованные жители получат разовую поддержку в 100 тысяч рублей. Деньги перечислят призывникам либо членам их семей.