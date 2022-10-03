Жители Кубани оплатили банковской картой более 95 млн поездок в транспорте

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Сейчас такой способ оплаты проезда в общественном транспорте становится все более популярным среди населения Краснодарского края. Транспортные карты используются существенно реже.

С начала 2022 года во всех видах общественного транспорта Краснодарского края оплатили банковской картой более 95 млн поездок, что на 45% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Оплата проезда банковской картой в общественном транспорте доступна уже в 34 муниципалитетах Кубани. В том числе в крупнейших городах края – Сочи, Краснодаре, Армавире и Новороссийске. Для оплаты достаточно приложить к устройству банковскую карту. Это значительно сокращает время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной».

Сбером запущен новый сервис по управлению платежами, совершенными в общественном транспорте, и погашением задолженностей по банковским картам. Теперь пассажир может получить информацию обо всех поездках, оплаченных с помощью банковских карт или смартфонов, а также погасить задолженности и вывести карту из стоп-листа. Для использования нового личного кабинета пассажиру необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться, ввести номер пластиковой банковской карты, с которой была произведена оплата, погасить задолженность в случае ее возникновения этой же банковской картой или любой другой банковской картой.