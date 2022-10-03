Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре квартирант украл из жилья бытовую технику. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Владелец квартиры по улице Заполярной в краевом центре написал заявление в полицию. По его словам, 37-летний арендатор снял жилье, но после этого перестал выходить на связь.

Тогда арендодатель решил навестить нового жильца. Но зайдя в квартиру, владелец не увидел здесь бытовой техники – холодильника, телевизора, стиральной машины, чайника и микроволновой печи. Ущерб от кражи оценили в 40 тысяч рублей.

Как рассказал задержанный квартирант, он сдал технику в комиссионный магазин, получив за нее 10 тысяч рублей. Деньги он потратил, в том числе на лекарства родственникам.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - уточнили в пресс-службе УМВД по Краснодару.