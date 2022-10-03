РНКБ выдал клиентам 3 млн бесконтактных карт "Мир"

С начала массовой эмиссии бесконтактных карт платежной системы «Мир» в 2019 году РНКБ выдал более 3 млн таких карт жителям Республики Крым, г. Севастополя и Краснодарского края.

80% от указанного количества составляют дебетовые карты, 20% – кредитные. Среднее количество выданных карт в день в настоящее время составляет около 3000 карт.

Преимуществами бесконтактных карт являются:

- максимально быстрые расчеты – в среднем на совершение платежа уходит около трех секунд;

- безопасность данных – карты не нужно выпускать из рук и передавать продавцу или кассиру;

- безопасность платежей в условиях пандемии коронавируса и других сезонных вирусных заболеваний.

Кроме того, активные расчеты при помощи карт "Мир" обеспечивают клиентам возможность бесплатного участия и получения вознаграждения в рамках программ лояльности РНКБ и партнеров банка, в том числе государственной программы туристического кешбэка от Ростуризма и платежной системы «Мир». Владельцы карт РНКБ могут пользоваться всеми возможностями мобильного приложения и интернет-банка, а также специальными депозитными и кредитными программами с максимально выгодными условиями. Также для удобства расчетов в интернете можно открыть виртуальную карту в мобильном приложении банка.

Вся сеть банкоматов и терминалов самообслуживания РНКБ оборудована NFC-модулями, которые позволяют пользоваться бесконтактной картой, просто прикладывая ее к считывателю. Около 40% клиентов предпочитают использовать бесконтактный способ использования карт в устройствах банка.