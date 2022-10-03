На аппаратах ИВЛ остаются 8 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 181 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 18 детей, самому младшему из которых – 1 месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 75 положительных результатов, в Сочи - 31, в Армавире - 15, в Новороссийске - 12. 10 пациентов прибавилось в Приморско-Ахтарском районе, 6 - в Геленджике, 5 - в Тбилисском муниципалитете, 4 - в Ленинградском.

- В Белоглинском, Кавказском, Калининском районах заболели по 3 человека, в Анапе, Брюховецком, Новопокровском, Туапсинском, Усть-Лабинском – по 2, в Выселковском, Динском, Каневском, Крымском муниципалитетах - по одному, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 8 пациентов. Тем временем с выздоровлением за сутки выписали 100 человек.