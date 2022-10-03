В Майкопе появятся две экскурсии по значимым местам города. Фото: пресс-служба администрации Майкоп

В Майкопе появятся два новых экскурсионных маршрута. Их разработают в рамках грантового проекта «ДоСТОяние Республики» в честь 100-летия государственности Адыгеи.

- Первым маршрутом станут «Страницы иСТОрии» - экскурсия по исторической части города Майкопа, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Вторым - «Прогулки по Долине Мые» - экскурсия на площадь Дружбы и площадь «Единение и Согласие» с посещением смотровой площадки монумента «Адыгский Очаг».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в республиканской столице запустили брендированный троллейбус к 100-летию Адыгеи. Общественный транспорт будет курсировать по городу в течение года.