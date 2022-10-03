Очистные сооружения обновят в Новороссийске, Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе Фото: admkrai.krasnodar.ru

17 очистных сооружений реконструируют на Черноморском побережье Кубани до 2025 года. Региону одобрили 66 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Системы планируют обновить в Новороссийске, Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском районе. Они очищают здесь 80% всех сточных вод, стекающих в Черное море. Строительство стартует уже в 2023 году.

- По данным Минстроя РФ, решено ускорить процедуры заключения соглашений на доведение средств между краевым министерством ТЭК и ЖКХ и муниципалитетами региона. И параллельно - заключения муниципальных контрактов на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы с подрядчиком, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.