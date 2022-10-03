Мужчина собирался готовить из конопли наркотик для себя Фото из архива КП

Житель Кубани вырастил в огороде 101 куст конопли. На мужчину уже завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 55-летний житель Калининского района создал на своем участке плантацию конопли. Мужчина вырастил более сотни кустов растения. Позже он собирался готовить из него для себя наркотик. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». На период производства дознания мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Тбилисского района засадил огород коноплей и готовил из нее наркотик. У мужчины нашли 1,8 кг марихуаны.