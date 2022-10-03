Кубань вошла в число регионов-лидеров по ДТП с велосипедами и электросамокатами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кубань вошла в число регионов-лидеров по ДТП с велосипедами и электросамокатами. Такие данные приводят «Известия» из статистики российской страховой компании.

Так, на Краснодарский край приходится 12,5% случаев страхования происшествий с велосипедами, электросамокатами и мопедами. Первые строчки рейтинга по этому показателю также заняли Челябинская, Рязанская и Пензенская области. Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировано небольшое количество ДТП с двухколесным транспортом.

Отмечается, что больший процент приходится на страхование ДТП с велосипедами. По данным страховой компании, на происшествия с электросамокатами приходится всего 10% заявлений. В то же время среди аварий с велосипедистами этот показатель достигает 57,5%, а с водителями мопедов с небольшим объемом двигателя – 32,5%.

Уточняется, что по полученной статистике пока невозможно определить точные закономерности ДТП с двухколесным транспортом. Например, согласно данным компании, чаще застрахованы – в 85% случаев – происшествия с участием мужчин. Но это не означает, что они менее внимательны на дорогах, чем женщины. Такой показатель объясняется тем, что именно мужчины чаще пользуются таким видом транспорта. Нет, к примеру, точного и возрастного критерия – выплаты по страховке получили как 18-летние, так и водители за 40.