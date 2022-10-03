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Общество3 октября 2022 9:46

Жителю Адыгеи дали семь лет тюрьмы за покушение на убийство

Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь
Валерия ГОДОВНИКОВА
Осужденный более 15 раз нанес ножевые ранения знакомому

Осужденный более 15 раз нанес ножевые ранения знакомому

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Адыгеи дали семь лет тюрьмы за покушение на убийство. Осужденный более 15 раз нанес ножевые ранения знакомому.

- В декабре 2021 года на территории производственной базы 29-летний житель Тахтамукайского района в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим знакомым, с которым он вместе работал, ударил потерпевшего не менее 15 раз ножом в различные части тела, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать узнать «Комсомольской правде» - Кубань», врачи вовремя оказали помощь потерпевшему, его удалось спасти.