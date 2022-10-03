Осужденный более 15 раз нанес ножевые ранения знакомому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Адыгеи дали семь лет тюрьмы за покушение на убийство. Осужденный более 15 раз нанес ножевые ранения знакомому.

- В декабре 2021 года на территории производственной базы 29-летний житель Тахтамукайского района в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим знакомым, с которым он вместе работал, ударил потерпевшего не менее 15 раз ножом в различные части тела, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать узнать «Комсомольской правде» - Кубань», врачи вовремя оказали помощь потерпевшему, его удалось спасти.