Артисты исполнили гимны России, Кубани и композиции «Ой, да Краснодарский край» и «Наш край – Россия» Фото: пресс-служба Государственного академического Кубанского казачьего хора

Кубанский казачий хор выступил на Кубке губернатора региона по боевому самбо. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального коллектива.

Участниками первых в истории соревнований стали 28 человек в семи весовых категориях. Прошедшие предварительные и полуфинальные поединки спортсмены выступили в финале, который проходил на главной арене «Баскет-холла».

- Самбо - российский вид спорта, с нашим характером, философией, жизненными принципами и силой духа. Уважением к сопернику и стремлением победить. Рад, что самбо в крае активно развивается, все больше ребят начинают заниматься этим видом спорта. Сегодня наши ребята завоевали 16 медалей. Поздравляю с успешным выступлением и желаю дальнейших успехов, - поздравил спортсменов на мероприятии глава региона Вениамин Кондратьев.

Музыкальным сопровождением состязаний стало выступление Государственного академического Кубанского казачьего хора. Артисты исполнили гимны России, Краснодарского края и композиции «Ой, да Краснодарский край» и «Наш край – Россия».