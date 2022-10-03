Три победных кубка Крейсерской гоночной регаты уплыли в Новороссийск

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

С 12 по 18 сентября в акваториях Азовского и Черного морей состоялась Крейсерская регата «NOVOCUP 2022». В ней приняли участие 11 команд, в том числе – из Краснодара, Новороссийска, Севастополя, Анапы, Геленджика, Саратова и других городов России. Главная цель соревнований: привлечение молодежи к занятию парусным спортом.

В этом году экипаж Морского колледжа Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова впервые боролся за победу с гораздо более опытными экипажами. Итог: три кубка. Первое место в первом этапе гонки – Азовское море (lll зачетная группа), первое место за второй этап – Черное море (lll зачетная группа) и второе место в соревнованиях на Кубок Yamaguchi. Победителями стали юные яхтсмены Мирон Тарнопольский, Никита Привалов и Никита Герасимов.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- Самые сильные впечатления, которые остались у меня после гонки, это моменты, когда нужно было расходиться с другими яхтами на очень близком расстоянии. Порой становилось даже страшно. Запомнились, конечно, и длинные переходы, это тоже не самая простая задача. Иногда приходилось швартоваться в самых неприспособленных местах. Очень много опыта приобрели на этих соревнованиях, - говорит второкурсник Морского колледжа Мирон Тарнопольский.

Яхтенный сезон 2022 года на этом не закончен, продолжение ожидается уже в октябре. Ушаковцы обязательно будут в числе участников, а, возможно, и победителей.