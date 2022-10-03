Проект нового детского сада Фото: krd.ru

Детский сад на 300 мест в поселке Плодородном Краснодара планируют достроить в 2024 году. Сейчас специалисты закладывают фундамент учреждения по улице им. Генерал-лейтенанта Александра Супрунова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Двухэтажное здание разместят на участке площадью более 1,2 гектара. Новый детский сад примет четыре ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет, а также по три младших дошкольных группы от 3 до 4 лет, средних дошкольных от 4 до 5 лет, старших дошкольных от 5 до 6 лет и подготовительных дошкольных от 6 до 7 лет.

В учреждении подготовят групповые помещения, пост охраны, пищеблок, медпункт, прачечную, кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы с инвентарными.

- Здание оборудуют пандусом и лифтом для маломобильных посетителей. На прилегающей территории сделают игровую зону с теневыми навесами и спортплощадку. На новом объекте установят современные системы безопасности, которые позволят контролировать и отмечать все перемещения по периметру учреждения, - рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Всего в Краснодаре сейчас строят 15 школ, 35 детсадов, один спорткомплекс и две больницы. Кроме того, специалисты проектируют 25 образовательных и 46 дошкольных учреждений.

До конца 2022 года в краевом центре начнут строить четыре школы, три детсада и спорткомплекс.