Жителю Краснодара дали 1,8 года колонии за смертельное ДТП

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

Жителя Краснодара осудили за смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист. Водителю назначили 1,8 года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Авария произошла в апреле 2019 года в поселке Пашковском. Тогда водитель ВАЗ-21112, выезжая со стороны дома № 80 по улице Кубанской, не уступил дорогу мотоциклисту. Тот в этот момент проезжал по улице Кирова и столкнулся с легковушкой.

От полученных тогда в ДТП травм водитель мотоцикла скончался.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему один год и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом на два года, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.