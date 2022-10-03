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Общество3 октября 2022 10:26

В Сочи малый и средний бизнес взял кредитов под властное поручительство на 135 млн рублей

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Созданы финансовые резервы города на 2022 год

Созданы финансовые резервы города на 2022 год

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи расширили городской антикризисный план поддержки бизнеса. Администрация города разработала его еще в апреле. Пять месяцев назад план включал в себя 26 мер, а на сегодняшний день количество мероприятий составляет 60.

- Созданы финансовые резервы города на 2022 год. Субъекты малого и среднего предпринимательства получили займы, кредиты и поручительство на общую сумму свыше 135 миллионов рублей, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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