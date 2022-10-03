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Общество3 октября 2022 10:40

Минобр Адыгеи проведет прямую линию

Запись трансляции будет сохранена на официальной странице ведомства
Валерия ГОДОВНИКОВА
Во время трансляции Сусанна Паранук ответит на вопросы местных жителей о развитии образования в Адыгее

Во время трансляции Сусанна Паранук ответит на вопросы местных жителей о развитии образования в Адыгее

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минобр Адыгеи проведет прямую линию совместно с республиканским ЦУР. Во время трансляции Сусанна Паранук ответит на вопросы местных жителей.

- Первый заместитель министра образования и науки Адыгеи расскажет в прямом эфире о развитии системы образования в республике, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», трансляция пройдет 6 октября в 11 часов. До этого времени жители региона могут оставить свои вопросы через онлайн-платформу «Госуслуги».